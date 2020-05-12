Заразились 375 человек: статистика Минздрава по COVID-19 на 12 мая в Украине

По состоянию на утро вторник, 12 мая, в Украине зафиксировали 16 023 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Всего за минувшие сутки обнаружено 375 новых случаев. Скончалось 17 человек, а выздоровели – 85.

COVID-19 в Украине

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 22 у детей и 88 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 116 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 17 человек", – сказал глава Минздрава.

Всего количество больных в Украине составило 16 023 человека, из них – 425 летальных, выздоровели – 3 373.

Центр общественного здоровья добавил, что всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.

"На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков", – говорится в сообщении.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 580 (309 выздоровели)

Волынская обл. - 496 (119 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 748 (75 выздоровели)

Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)

Житомирская обл. - 525 (54 выздоровели)

Закарпатская обл. - 748 (101 выздоровели)

Запорожская обл. - 331 (125 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1133 (294 выздоровели)

Киев - 1930 (138 выздоровели)

Киевская обл. - 1023 (173 выздоровели)

Кировоградская обл. - 425 (243 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)

Львовская обл. - 825 (158 выздоровели)

Николаевская обл. - 225 (49 выздоровели)

Одесская обл. - 653 (39 выздоровели)

Полтавская обл. - 248 (112 выздоровели)

Ривненская обл. - 1028 (149 выздоровели)

Сумская обл. - 157 (74 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1021 (362 выздоровели)

Харьковская обл. - 623 (80 выздоровели)

Херсонская обл. - 162 (80 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 182 (53 выздоровели)

Черкасская обл. - 343 (147 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2396 (390 выздоровели)

Черниговская обл. - 79 (15 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине четыре региона стали лидерами антирейтинга по заражению COVID-19.