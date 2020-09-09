В Украине за сутки – более 2,5 тыс. больных COVID-19: статистика Минздрава на 9 сентября

По состоянию на утро среды, 9 сентября, в Украине официально подтверждены 143 030 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2551 – обнаружен за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2979 человек (+45 за сутки), а 64 703 пациента (+1 157) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов..

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 44 152 человека.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Киеве – 310, Харьковской области – 391, Тернопольской – 244, Львовской – 196, Ивано-Франковской – 151, Черновицкой – 150.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4503 случая;

Волынская область – 6015 случаев;

Днепропетровская область – 2923 случая;

Донецкая область – 1762 случая;

Житомирская область – 3879 случаев;

Закарпатская область – 8277 случаев;

Запорожская область – 2041 случай;

Ивано-Франковская область – 10 659 случаев;

Кировоградская область – 870 случаев;

г. Киев – 15 821 случай;

Киевская область – 6459 случаев;

Львовская область – 16 269 случаев;

Луганская область – 480 случаев;

Николаевская область – 1714 случаев;

Одесская область – 8827 случаев;

Полтавская область – 1018 случаев;

Ривненская область – 9943 случая;

Сумская область – 2143 случаев;

Тернопольская область – 7824 случая;

Харьковская область – 11 493 случаи;

Херсонская область – 538 случаев;

Хмельницкая область – 3355 случаев;

Черновицкая область – 11 581 случай;

Черкасская область – 2121 случай;

Черниговская область – 2515 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Херсоне начали работать специальные COVID-патрули, которые проверяют соблюдение жителями города требований карантина в связи с коронавирусом.