В Украине за сутки обнаружили более 5,8 тысяч случаев COVID-19: статистика Минздрава на 9 октября

По состоянию на утро пятницы, 9 октября, в Украине официально подтверждены 250 538 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5804 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 4779 человек (+89 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что в Украине не стоит ожидать повторного жесткого карантина, но вместо этого может быть введен "карантин выходного дня".