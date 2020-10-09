В Украине за сутки обнаружили более 5,8 тысяч случаев COVID-19: статистика Минздрава на 9 октября
По состоянию на утро пятницы, 9 октября, в Украине официально подтверждены 250 538 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5804 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 4779 человек (+89 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что в Украине не стоит ожидать повторного жесткого карантина, но вместо этого может быть введен "карантин выходного дня".