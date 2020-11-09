Коронавирусом в Украине заразились 8,6 тыс. за сутки: статистика Минздрава на 9 ноября

По состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Украине официально подтверждены 469 018 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 687 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 8 565 человек (+115 за сутки), а 209 143 пациента (+2 277 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 41 114 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в городе Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 44920 случаев;

Винницкая область – 12566 случаев;

Волынская область – 16436 случаев;

Днепропетровская область – 17965 случаев;

Донецкая область – 14190 случаев;

Житомирская область – 18970 случаев;

Закарпатская область – 17192 случаи;

Запорожская область – 14105 случаев;

Ивано-Франковская область – 24494 случаи;

Киевская область – 20410 случаев;

Кировоградская область – 3142 случая;

Луганская область – 4539 случаев;

Львовская область – 33754 случаи;

Николаевская область – 10559 случаев;

Одесская область – 28728 случаев;

Полтавская область – 12204 случаи;

Ривненская область – 22140 случаев;

Сумская область – 14863 случаи;

Тернопольская область – 22216 случаев;

Харьковская область – 43930 случаев;

Херсонская область – 5558 случаев;

Хмельницкая область – 19839 случаев;

Черкасская область – 10723 случаи;

Черновицкая область – 25411 случаев;

Черниговская область – 10164 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.