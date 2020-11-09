Коронавирусом в Украине заразились 8,6 тыс. за сутки: статистика Минздрава на 9 ноября
По состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Украине официально подтверждены 469 018 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 687 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 8 565 человек (+115 за сутки), а 209 143 пациента (+2 277 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 41 114 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в городе Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
г. Киев – 44920 случаев;
Винницкая область – 12566 случаев;
Волынская область – 16436 случаев;
Днепропетровская область – 17965 случаев;
Донецкая область – 14190 случаев;
Житомирская область – 18970 случаев;
Закарпатская область – 17192 случаи;
Запорожская область – 14105 случаев;
Ивано-Франковская область – 24494 случаи;
Киевская область – 20410 случаев;
Кировоградская область – 3142 случая;
Луганская область – 4539 случаев;
Львовская область – 33754 случаи;
Николаевская область – 10559 случаев;
Одесская область – 28728 случаев;
Полтавская область – 12204 случаи;
Ривненская область – 22140 случаев;
Сумская область – 14863 случаи;
Тернопольская область – 22216 случаев;
Харьковская область – 43930 случаев;
Херсонская область – 5558 случаев;
Хмельницкая область – 19839 случаев;
Черкасская область – 10723 случаи;
Черновицкая область – 25411 случаев;
Черниговская область – 10164 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.