Количество больных COVID-19 в Украине пересекло 140 тысяч: статистика Минздрава на 8 сентября

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в Украине официально подтверждены 140 479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 411 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 934 человека (+57 за сутки), а 63 546 пациентов (+940) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 42 233 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Киеве – 235, Харьковской области – 230, Одесской – 196, Львовской – 192, Тернопольской – 190, Ивано-Франковской – 160, Черновицкой – 159.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4450 случаев;

Волынская область – 5943 случая;

Днепропетровская область – 2843 случая;

Донецкая область – 1675 случаев;

Житомирская область – 3812 случаев;

Закарпатская область – 8180 случаев;

Запорожская область – 1981 случай;

Ивано-Франковская область – 10508 случаев;

Кировоградская область – 867 случаев;

г. Киев – 15511 случаев;

Киевская область – 6370 случаев;

Львовская область – 16073 случаи;

Луганская область – 448 случаев;

Николаевская область – 1690 случаев;

Одесская область – 8721 случай;

Полтавская область – 997 случаев;

Ривненская область – 9860 случаев;

Сумская область – 2070 случаев;

Тернопольская область – 7580 случаев;

Харьковская область – 11202 случаи;

Херсонская область – 518 случаев;

Хмельницкая область – 3253 случая;

Черновицкая область – 11431 случай;

Черкасская область – 2046 случаев;

Черниговская область – 2450 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Динамика роста подозрительных и официально подтвержденных случаев заболевания.

Динамика количественных показателей смертей и вылеченных.

Региональное распределение подозрений на COVID-19.

Показатели инцидентности в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области хотят вернуться к "апрельскому карантину". На этом настояли в Одесской областной государственной администрации из-за распространения коронавируса.