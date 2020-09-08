Количество больных COVID-19 в Украине пересекло 140 тысяч: статистика Минздрава на 8 сентября

Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине. Коллаж

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в Украине официально подтверждены 140 479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 411 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 934 человека (+57 за сутки), а 63 546 пациентов (+940) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 42 233 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Киеве – 235, Харьковской области – 230, Одесской – 196, Львовской – 192, Тернопольской – 190, Ивано-Франковской – 160, Черновицкой – 159.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области хотят вернуться к "апрельскому карантину". На этом настояли в Одесской областной государственной администрации из-за распространения коронавируса.

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