В Украине впервые обнаружили больше 5 тысяч больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 8 октября

По состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине официально подтверждены 244 734 случая коронавирусной инфекции. Из них 5397 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 4690 человек (+93 за сутки), а 108 233 пациента (+2263) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестирован на коронавирусную инфекцию 57 331 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 7 октября зарегистрировано в Харьковской области – 567, Одесской области – 367, Сумской области – 312, Днепропетровской области – 306.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за минувшие сутки, 7 октября, в мире зарегистрировали 343 517 зараженных коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.