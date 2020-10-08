В Украине впервые обнаружили больше 5 тысяч больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 8 октября

По состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине официально подтверждены 244 734 случая коронавирусной инфекции. Из них 5397 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 4690 человек (+93 за сутки), а 108 233 пациента (+2263) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за минувшие сутки, 7 октября, в мире зарегистрировали343 517 зараженных коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.