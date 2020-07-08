В Украине почти тысяча человек выздоровели за сутки: статистика Минздрава по COVID-19 на 8 июля

По состоянию на утро среды, 8 июля, в Украине официально подтверждены 50 414 случаев коронавирусной инфекции. Из них 807 обнаружены за прошедшие сутки, что на 243 больше, чем за день до этого.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 306 человек (+23 за сутки), а 23 119 пациентов (+926) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки было осуществлено 27 584 теста на коронавирусную инфекцию.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 117, Ривненской – 76 и городе Киев – 114.

Коронавирус в Украине Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2002 случая;

Волынская область - 2825 случаев;

Днепропетровская область - 1120 случаев;

Донецкая область - 713 случаев;

Житомирская область - 1484 случая;

Закарпатская область - 3533 случая;

Запорожская область - 599 случаев;

Ивано-Франковская область - 2797 случаев;

Кировоградская область - 664 случая;

г. Киев - 5779 случаев;

Киевская область - 2853 случая;

Львовская область - 6562 случая;

Луганская область - 87 случаев;

Николаевская область - 463 случая;

Одесская область - 1984 случая;

Полтавская область - 326 случаев;

Ривненская область - 4304 случая;

Сумская область - 323 случая;

Тернопольская область - 2142 случая;

Харьковская область - 2466 случаев;

Херсонская область - 201 случай;

Хмельницкая область - 863 случая;

Черновицкая область - 5051 случай;

Черкасская область - 695 случаев;

Черниговская область - 578 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июля в центр поступило 1 170 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 97 356 сообщений.

Как писал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будут работать школы в Украине с 1 сентября. По его словам, дети пойдут в школу.