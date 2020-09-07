Коронавирус в Украине перешагнул отметку в 138 тысяч зараженных: статистика Минздрава на 7 сентября

По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Украине официально подтверждены 138 068 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2174 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2877 человек (+31 за сутки), а 62 606 пациентов (+379) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 19 006 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Киеве – 244, Львовской области – 186 (из них 99 во Львове), Тернопольской – 165 (42), Черновицкой – 163 (82), Ивано-Франковской – 161 (53).

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4406 случаев;

Волынская область – 5883 случая;

Днепропетровская область – 2767 случаев;

Донецкая область – 1630 случаев;

Житомирская область – 3746 случаев;

Закарпатская область – 8091 случай;

Запорожская область – 1931 случай;

Ивано-Франковская область – 10348 случаев;

Кировоградская область – 858 случаев;

г. Киев – 15276 случаев;

Киевская область – 6278 случаев;

Львовская область – 15881 случай;

Луганская область – 434 случая;

Николаевская область – 1665 случаев;

Одесская область – 8525 случаев;

Полтавская область – 973 случая;

Ривненская область – 9762 случая;

Сумская область – 1963 случая;

Тернопольская область – 7390 случаев;

Харьковская область – 10972 случаи;

Херсонская область – 500 случаев;

Хмельницкая область – 3195 случаев;

Черновицкая область – 11272 случаи;

Черкасская область – 1950 случаев;

Черниговская область – 2372 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Региональное распределение подозрений на COVID-19.

Динамика роста подозрительных и официально подтвержденных случаев заболевания.

Динамика количественных показателей смертей и вылеченных.

Показатели инцидентности в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины обновило механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус.

При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного.