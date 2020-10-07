В Украине зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19: статистика Минздрава на 7 октября

По состоянию на утро среды, 7 октября, в Украине официально подтверждены 239 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4753 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 4597 человек (+77 за сутки), а 105 970 пациентов (+2569) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 59 189 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 6 октября зарегистрировано в Харьковской области – 685, Киеве – 383, Одесской области – 316, Днепропетровской области – 316, Донецкой области – 263.

В Украине установлен рекорд. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 7074 случая;

Волынская область – 9037 случаев;

Днепропетровская область – 7688 случаев;

Донецкая область – 4824 случая;

Житомирская область – 7221 случай;

Закарпатская область – 10373 случая;

Запорожская область – 4862 случая;

Ивано-Франковская область – 14562 случая;

Кировоградская область – 1215 случаев;

г. Киев – 25474 случая;

Киевская область – 10291 случай;

Львовская область – 21696 случаев;

Луганская область – 1394 случая;

Николаевская область – 4025 случаев;

Одесская область – 15337 случаев;

Полтавская область – 3497 случаев;

Ривненская область – 13532 случая;

Сумская область – 5885 случаев;

Тернопольская область – 14737 случаев;

Харьковская область – 22136 случаев;

Херсонская область – 1591 случай;

Хмельницкая область – 7473 случая;

Черновицкая область – 15589 случаев;

Черкасская область – 4917 случаев;

Черниговская область – 4907 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве рассказали о правилах по недопущению распространения коронавируса, которые должны соблюдать украинцы во время местных выборов 25 октября, а также о том, как смогут проголосовать больные COVID-19.