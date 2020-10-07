В Украине зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19: статистика Минздрава на 7 октября

По состоянию на утро среды, 7 октября, в Украине официально подтверждены 239 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4753 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 4597 человек (+77 за сутки), а 105 970 пациентов (+2569) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 59 189 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 6 октября зарегистрировано в Харьковской области – 685, Киеве – 383, Одесской области – 316, Днепропетровской области – 316, Донецкой области – 263.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве рассказали о правилах по недопущению распространения коронавируса, которые должны соблюдать украинцы во время местных выборов 25 октября, а также о том, как смогут проголосовать больные COVID-19.