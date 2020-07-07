Коронавирусом в Украине заразились более 500 человек за сутки: статистика Минздрава на 7 июля

Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине.

По состоянию на утро вторника, 7 июля, в Украине официально подтверждены 49 607 случаев коронавирусной инфекции. Из них 564 обнаружены за прошедшие сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

От COVID-19 в стране умерли уже 1 283 человека (+21 за сутки), а 22 193 пациента (+490) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки было осуществлено 21 374 теста на коронавирусную инфекцию.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 144, Закарпатской – 83 и городе Киев – 63.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые установили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти зараженных пациентов.