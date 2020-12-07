Минздрав сообщил о рекордно низком количестве новых больных COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко Общество 08:15, 7.12.2020 Обновлено: 09:08, 7.12.2020

По состоянию на утро понедельника, 7 декабря, в Украине официально подтверждены 821 947 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 641 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 13 733 человека (+145 за сутки), а 423 704 пациента (+5 123 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отметим, что последний раз такой низкий прирост новых больных коронавирусной инфекцией был зафиксирован почти месяц назад, 11 ноября. Тогда заразились 8 687 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Проведено тестирований за сутки – 33 502 (в частности методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621).

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 81335 случаев;

  • Винницкая область – 18714 случаев;

  • Волынская область – 26211 случаев;

  • Днепропетровская область – 45040 случаев;

  • Донецкая область – 25792 случаи;

  • Житомирская область – 32318 случаев;

  • Закарпатская область – 24663 случаи;

  • Запорожская область – 36937 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 39438 случаев;

  • Киевская область – 43854 случаи;

  • Кировоградская область – 6360 случаев;

  • Луганская область – 7088 случаев;

  • Львовская область – 50175 случаев;

  • Николаевская область – 21429 случаев;

  • Одесская область – 51810 случаев;

  • Полтавская область – 25655 случаев;

  • Ривненская область – 33714 случаев;

  • Сумская область – 33658 случаев;

  • Тернопольская область – 29788 случаев;

  • Харьковская область – 59393 случаи;

  • Херсонская область – 12159 случаев;

  • Хмельницкая область – 32429 случаев;

  • Черкасская область – 27167 случаев;

  • Черновицкая область – 35378 случаев;

  • Черниговская область – 21442 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-эпидемиолог и инфекционист Алексей Галимский считает, что в Украине пандемия может существенно утихнуть к сентябрю 2021 года. К тому времени в стране якобы должна сформироваться "иммунная прослойка".

Комментировать
Общество

Смотрите также

Харьковская ОГА впервые за годы войны не поздравила украинских воинов с праздником

Солдатами становятся, а воинами – рождаются: украинский отбор самый жестокий

На Кировоградщине от коронавируса умерла 14-летняя девочка

Волонтер о коллапсе в Одессе из-за коронавируса: пациенты падают с ног и просят об эвтаназии

День Катерины 2020: что категорически нельзя делать в праздник