Минздрав сообщил о рекордно низком количестве новых больных COVID-19 за сутки
По состоянию на утро понедельника, 7 декабря, в Украине официально подтверждены 821 947 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 641 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 13 733 человека (+145 за сутки), а 423 704 пациента (+5 123 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Отметим, что последний раз такой низкий прирост новых больных коронавирусной инфекцией был зафиксирован почти месяц назад, 11 ноября. Тогда заразились 8 687 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
Проведено тестирований за сутки – 33 502 (в частности методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 81335 случаев;
Винницкая область – 18714 случаев;
Волынская область – 26211 случаев;
Днепропетровская область – 45040 случаев;
Донецкая область – 25792 случаи;
Житомирская область – 32318 случаев;
Закарпатская область – 24663 случаи;
Запорожская область – 36937 случаев;
Ивано-Франковская область – 39438 случаев;
Киевская область – 43854 случаи;
Кировоградская область – 6360 случаев;
Луганская область – 7088 случаев;
Львовская область – 50175 случаев;
Николаевская область – 21429 случаев;
Одесская область – 51810 случаев;
Полтавская область – 25655 случаев;
Ривненская область – 33714 случаев;
Сумская область – 33658 случаев;
Тернопольская область – 29788 случаев;
Харьковская область – 59393 случаи;
Херсонская область – 12159 случаев;
Хмельницкая область – 32429 случаев;
Черкасская область – 27167 случаев;
Черновицкая область – 35378 случаев;
Черниговская область – 21442 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-эпидемиолог и инфекционист Алексей Галимский считает, что в Украине пандемия может существенно утихнуть к сентябрю 2021 года. К тому времени в стране якобы должна сформироваться "иммунная прослойка".