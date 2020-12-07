Минздрав сообщил о рекордно низком количестве новых больных COVID-19 за сутки

По состоянию на утро понедельника, 7 декабря, в Украине официально подтверждены 821 947 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 641 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 13 733 человека (+145 за сутки), а 423 704 пациента (+5 123 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отметим, что последний раз такой низкий прирост новых больных коронавирусной инфекцией был зафиксирован почти месяц назад, 11 ноября. Тогда заразились 8 687 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Проведено тестирований за сутки – 33 502 (в частности методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 81335 случаев;

Винницкая область – 18714 случаев;

Волынская область – 26211 случаев;

Днепропетровская область – 45040 случаев;

Донецкая область – 25792 случаи;

Житомирская область – 32318 случаев;

Закарпатская область – 24663 случаи;

Запорожская область – 36937 случаев;

Ивано-Франковская область – 39438 случаев;

Киевская область – 43854 случаи;

Кировоградская область – 6360 случаев;

Луганская область – 7088 случаев;

Львовская область – 50175 случаев;

Николаевская область – 21429 случаев;

Одесская область – 51810 случаев;

Полтавская область – 25655 случаев;

Ривненская область – 33714 случаев;

Сумская область – 33658 случаев;

Тернопольская область – 29788 случаев;

Харьковская область – 59393 случаи;

Херсонская область – 12159 случаев;

Хмельницкая область – 32429 случаев;

Черкасская область – 27167 случаев;

Черновицкая область – 35378 случаев;

Черниговская область – 21442 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-эпидемиолог и инфекционист Алексей Галимский считает, что в Украине пандемия может существенно утихнуть к сентябрю 2021 года. К тому времени в стране якобы должна сформироваться "иммунная прослойка".