Минздрав сообщил о рекордно низком количестве новых больных COVID-19 за сутки

По состоянию на утро понедельника, 7 декабря, в Украине официально подтверждены 821 947 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 641 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 13 733 человека (+145 за сутки), а 423 704 пациента (+5 123 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отметим, что последний раз такой низкий прирост новых больных коронавирусной инфекцией был зафиксирован почти месяц назад, 11 ноября. Тогда заразились 8 687 человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-эпидемиолог и инфекционист Алексей Галимский считает, что в Украине пандемия может существенно утихнуть к сентябрю 2021 года. К тому времени в стране якобы должна сформироваться "иммунная прослойка".