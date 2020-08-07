В Украине третий подряд антирекорд по новым случаям COVID-19: статистика Минздрава на 7 августа

По состоянию на утро пятницы, 7 августа, в Украине официально подтвержден 78 261 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 453 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало третьим подряд антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 852 человека (+33 за сутки),а 43 055 пациентов (+531) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 35 719 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Одесской области – 156, Львовской – 152, Харьковской – 146, Ивано-Франковской – 131 и городе Киев – 186.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2932 случая;

Волынская область - 4162 случая;

Днепропетровская область - 1508 случаев;

Донецкая область - 945 случаев;

Житомирская область - 2064 случая;

Закарпатская область - 5615 случаев;

Запорожская область - 895 случаев;

Ивано-Франковская область - 5426 случаев;

Кировоградская область - 714 случаев;

г. Киев - 9178 случаев;

Киевская область - 4058 случаев;

Львовская область - 10 572 случая;

Луганская область - 146 случаев;

Николаевская область - 682 случая;

Одесская область - 3904 случая;

Полтавская область - 489 случаев;

Ривненская область - 6638 случаев;

Сумская область - 636 случаев;

Тернопольская область - 3212 случаев;

Харьковская область - 4527 случаев;

Херсонская область - 255 случаев;

Хмельницкая область - 1286 случаев;

Черновицкая область - 6477 случаев;

Черкасская область - 975 случаев;

Черниговская область - 965 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 августа в центр поступило 1 774 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 132 951 сообщения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ему специально подбросили коронавирус.