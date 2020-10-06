В Украине прибавилось более 4 тысяч больных COVID-19: статистика Минздрава на 6 октября

По состоянию на утро вторника, 6 октября, в Украине официально подтверждены 234 584 случая коронавирусной инфекции. Из них 4348 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 4520 человек (+90 за сутки), а 103 401 пациентов (+2149) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 44 977 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 5 октября зарегистрировано в Харьковской области – 487, Киеве – 355, Полтавской области – 305, Одесской области – 292.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6930 случаев;

Волынская область – 8880 случаев;

Днепропетровская область – 7372 случая;

Донецкая область – 4561 случай;

Житомирская область – 7070 случаев;

Закарпатская область – 10 317 случаев;

Запорожская область – 4746 случаев;

Ивано-Франковская область – 14 451 случай;

Кировоградская область – 1194 случая;

г. Киев – 25 091 случай;

Киевская область – 10 099 случаев;

Львовская область – 21 494 случая;

Луганская область – 1333 случая;

Николаевская область – 3894 случая;

Одесская область – 15021 случай;

Полтавская область – 3270 случаев;

Ривненская область – 13 374 случая;

Сумская область – 5676 случаев;

Тернопольская область – 14 610 случаев;

Харьковская область – 21 451 случай;

Херсонская область – 1544 случая;

Хмельницкая область – 7263 случая;

Черновицкая область – 15 444 случая;

Черкасская область – 4687 случаев;

Черниговская область – 4812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Динамика роста подозрительных и официально подтвержденных случаев заболевания.

Динамика числа подтвержденных активных больных COVID-19.

Показатели инцидентности в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может вернуться к жестким карантинным ограничениям, если ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться.