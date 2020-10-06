В Украине прибавилось более 4 тысяч больных COVID-19: статистика Минздрава на 6 октября

По состоянию на утро вторника, 6 октября, в Украине официально подтверждены 234 584 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4348 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 4520 человек (+90 за сутки), а 103 401 пациентов (+2149) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 44 977 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 5 октября зарегистрировано в Харьковской области – 487, Киеве – 355, Полтавской области – 305, Одесской области – 292.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может вернуться к жестким карантинным ограничениям, если ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться.