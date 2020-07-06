В Украине снизился суточный прирост зараженных COVID-19: статистика Минздрава на 6 июля

По состоянию на утро понедельника, 6 июля, в Украине официально подтверждены 49 043 случая коронавирусной инфекции. Из них 543 обнаружены за прошедшие сутки, что на 280 меньше, чем за день до этого.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 262 человека (+13 за сутки), а 21 703 пациента (+327) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки было осуществлено 10 709 тестов на коронавирусную инфекцию.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 104, Ривненской – 82, Закарпатской – 54 и городе Киев – 59.

Как писал OBOZREVATEL ранее, врач пояснила, почему коронавирус у больных в Украине протекает легче.