В Украине снизился суточный прирост зараженных COVID-19: статистика Минздрава на 6 июля

По состоянию на утро понедельника, 6 июля, в Украине официально подтверждены 49 043 случая коронавирусной инфекции. Из них 543 обнаружены за прошедшие сутки, что на 280 меньше, чем за день до этого.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 262 человека (+13 за сутки), а 21 703 пациента (+327) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, врач пояснила, почему коронавирус у больных в Украине протекает легче.