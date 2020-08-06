В Украине второй день подряд антирекорд по новым случаям COVID-19: статистика Минздрава на 6 августа

Карина Бондаренко Общество 08:52, 6.08.2020 Обновлено: 08:59, 6.08.2020

По состоянию на утро четверга, 6 августа, в Украине официально подтверждены 76 808 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 318 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, израильский иммунолог профессор Яков Беркун предупредил об опасности поспешной вакцинации от коронавируса.

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