В Украине второй день подряд антирекорд по новым случаям COVID-19: статистика Минздрава на 6 августа

По состоянию на утро четверга, 6 августа, в Украине официально подтверждены 76 808 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 318 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, израильский иммунолог профессор Яков Беркун предупредил об опасности поспешной вакцинации от коронавируса.