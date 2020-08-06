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В Украине второй день подряд антирекорд по новым случаям COVID-19: статистика Минздрава на 6 августа

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
8,6 т.
Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине. Коллаж

По состоянию на утро четверга, 6 августа, в Украине официально подтверждены 76 808 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 318 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

Новость дополняется...

Как писал OBOZREVATEL ранее, израильский иммунолог профессор Яков Беркун предупредил об опасности поспешной вакцинации от коронавируса.

УкраинаКоронавирусЦентр общественного здоровьяМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов
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