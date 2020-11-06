Коронавирусом в Украине заразились более 9,7 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 6 ноября

Карина Бондаренко Общество 08:07, 6.11.2020 Обновлено: 08:13, 6.11.2020

По состоянию на утро пятницы, 6 ноября, в Украине официально подтверждены 440 188 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 721 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 8 125 человек (+201 за сутки), а 195 544 пациента (+10 762 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Слуги" перед самим голосованием за бюджет увеличили расходы на свое содержание

Ирина Федишин: к сожалению, ковид не обошел и мою семью

Аваков заплатил более 800 тысяч гривен за перелет Маркива

"Слуга народа", которого поймали за курением марихуаны, стал депутатом горсовета на Днепропетровщине

Зеленскую раскритиковали за наряд на встрече с послом Аргентины. Фото