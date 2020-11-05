Коронавирусом в Украине впервые заразились почти 10 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 5 ноября
По состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине официально подтверждены 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.
От COVID-19 в стране умерли уже7 924человек (+193 за сутки), а184 782пациента (+8 378 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 75 598 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 41373 случая;
Винницкая область – 11644 случая;
Волынская область – 14889 случаев;
Днепропетровская область – 16600 случаев;
Донецкая область – 12873 случая;
Житомирская область – 16598 случаев;
Закарпатская область – 15849 случаев;
Запорожская область – 11750 случаев;
Ивано-Франковская область – 22521 случай;
Киевская область – 18329 случаев;
Кировоградская область – 2813 случаев;
Луганская область – 4104 случая;
Львовская область – 32069 случаев;
Николаевская область – 9306 случаев;
Одесская область – 26838 случаев;
Полтавская область – 11079 случаев;
Ривненская область – 20671 случай;
Сумская область – 13196 случаев;
Тернопольская область – 21499 случаев;
Харьковская область – 40330 случаев;
Херсонская область – 4852 случая;
Хмельницкая область – 17989 случаев;
Черкасская область – 10085 случаев;
Черновицкая область – 23708 случаев;
Черниговская область –9502 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Новость дополняется...
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, искусственный интеллект научили определять коронавирус по звуку кашля. Ученые создали уникальное приложение для мобильных телефонов. Для "теста" нужно просто покашлять в телефон.