Коронавирусом в Украине впервые заразились почти 10 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 5 ноября

По состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине официально подтверждены 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

От COVID-19 в стране умерли уже7 924человек (+193 за сутки), а184 782пациента (+8 378 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 75 598 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

г. Киев 41373 случая;

Винницкая область 11644 случая;

Волынская область 14889 случаев;

Днепропетровская область 16600 случаев;

Донецкая область 12873 случая;

Житомирская область 16598 случаев;

Закарпатская область 15849 случаев;

Запорожская область 11750 случаев;

Ивано-Франковская область 22521 случай;

Киевская область 18329 случаев;

Кировоградская область 2813 случаев;

Луганская область 4104 случая;

Львовская область 32069 случаев;

Николаевская область 9306 случаев;

Одесская область 26838 случаев;

Полтавская область 11079 случаев;

Ривненская область 20671 случай;

Сумская область 13196 случаев;

Тернопольская область 21499 случаев;

Харьковская область 40330 случаев;

Херсонская область 4852 случая;

Хмельницкая область 17989 случаев;

Черкасская область 10085 случаев;

Черновицкая область 23708 случаев;

Черниговская область 9502 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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