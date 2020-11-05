Коронавирусом в Украине впервые заразились почти 10 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 5 ноября
Скончались от коронавируса еще 193 пациента, выздоровели – 8 378
Больше всего больных обнаружили в Киеве – 983
771 зараженного зафиксировали в Харьковской области
По состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине официально подтверждены 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.
От COVID-19 в стране умерли уже7 924человек (+193 за сутки), а184 782пациента (+8 378 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 75 598 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
г. Киев 41373 случая;
Винницкая область 11644 случая;
Волынская область 14889 случаев;
Днепропетровская область 16600 случаев;
Донецкая область 12873 случая;
Житомирская область 16598 случаев;
Закарпатская область 15849 случаев;
Запорожская область 11750 случаев;
Ивано-Франковская область 22521 случай;
Киевская область 18329 случаев;
Кировоградская область 2813 случаев;
Луганская область 4104 случая;
Львовская область 32069 случаев;
Николаевская область 9306 случаев;
Одесская область 26838 случаев;
Полтавская область 11079 случаев;
Ривненская область 20671 случай;
Сумская область 13196 случаев;
Тернопольская область 21499 случаев;
Харьковская область 40330 случаев;
Херсонская область 4852 случая;
Хмельницкая область 17989 случаев;
Черкасская область 10085 случаев;
Черновицкая область 23708 случаев;
Черниговская область 9502 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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