В Украине новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 5 августа

По состоянию на утро среды, 5 августа, в Украине официально подтверждены 75 490 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 271 – обнаружен за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 788 человек (+24 за сутки), а 41 527 пациентов (+914) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 35 902 человека.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 156, Харьковской – 146, Ивано-Франковской области – 127, Одесской области – 93 и городе Киев – 150.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2880 случаев;

Волынская область - 4064 случая;

Днепропетровская область - 1474 случая;

Донецкая область - 926 случаев;

Житомирская область - 2009 случаев;

Закарпатская область - 5462 случая;

Запорожская область - 871 случай;

Ивано-Франковская область - 5168 случаев;

Кировоградская область - 711 случаев;

г. Киев - 8812 случаев;

Киевская область - 3942 случая;

Львовская область - 10 223 случая;

Луганская область - 135 случаев;

Николаевская область - 658 случаев;

Одесская область - 3638 случаев;

Полтавская область - 472 случая;

Ривненская область - 6442 случаев;

Сумская область - 570 случаев;

Тернопольская область - 3149 случаев;

Харьковская область - 4239 случаев;

Херсонская область - 236 случаев;

Хмельницкая область - 1232 случая;

Черновицкая область - 6298 случаев;

Черкасская область - 959 случаев;

Черниговская область - 920 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 августа в центр поступило 1653 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 129 372 сообщения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, осенью и зимой 2020-2021 года, в условиях авитаминоза и низкого иммунитета, в Украине возможно увеличение процента тяжелых форм коронавирусной болезни и значительный рост уровня смертности.