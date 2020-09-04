В Украине впервые число новых больных COVID-19 превысило 2,7 тысячи: статистика Минздрава на 4 сентября

По состоянию на утро пятницы, 4 сентября, в Украине официально подтвержден 130 951 случай коронавирусной инфекции. Из них 2 723 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту больных

От COVID-19 в стране умерли уже 2 761 человек (+51 за сутки), а 60 613 пациентов (+937) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 49 785 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 371, городе Киев – 319, Одесской области – 225, Тернопольской – 204, Львовской – 196, Черновицкой – 162, Ивано-Франковской – 160.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4269 случаев;

Волынская область – 5723 случая;

Днепропетровская область – 2570 случаев;

Донецкая область – 1576 случаев;

Житомирская область – 3550 случаев;

Закарпатская область – 7888 случаев;

Запорожская область – 1768 случаев;

Ивано-Франковская область – 9845 случаев;

Кировоградская область – 841 случай;

г. Киев – 14477 случаев;

Киевская область – 6017 случаев;

Львовская область – 15312 случаев;

Луганская область – 393 случая;

Николаевская область – 1446 случаев;

Одесская область – 8038 случаев;

Полтавская область – 886 случаев;

Ривненская область – 9535 случаев;

Сумская область – 1680 случаев;

Тернопольская область – 6841 случай;

Харьковская область – 10312 случаев;

Херсонская область – 444 случая;

Хмельницкая область – 2848 случаев;

Черновицкая область – 10786 случаев;

Черкасская область – 1756 случаев;

Черниговская область – 2150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с 7 сентября начнут действовать новые зоны адаптивного карантина. С полным списком регионов можно ознакомиться по ссылке.