Коронавирусом в Украине впервые заразились 9,5 тысяч человек: статистика Минздрава на 4 ноября

По состоянию на утро среды, 4 ноября, в Украине официально подтверждены 420 617 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 524 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

От COVID-19 в стране умер уже 7 731 человек (+199 за сутки), а 176 404 пациента (+7536 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский врач Тарас Жиравецкий показал и объяснил принцип работы нового экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2, который вскоре должен появиться в Украине.