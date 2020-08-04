Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине. Коллаж

По состоянию на утро вторника, 4 августа, в Украине официально подтверждены 74 219 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 061 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 764 человека (+26 за сутки), а 40 613 пациентов (+737) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 29 542 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 146, Харьковской – 143, Ивано-Франковской области – 127 и городе Киев – 108.

Отметим, что изначально на сайте СНБО сообщили всего о 118 новых зараженных за минувшие сутки и троих умерших. Спустя несколько минут информация изменилась –692 новых больных. Затем стало известно о 1 061 зараженном.

Новость дополняется...

Коронавирус в Украине: СНБО сообщил о рекордно низком количестве больных, но исправился СНБО

Коронавирус в Украине: СНБО сообщил о рекордно низком количестве больных, но исправился СНБО

Коронавирус в Украине: СНБО сообщил о рекордно низком количестве больных, но исправился СНБО

Как писал OBOZREVATEL ранее, в теле человека нашли места, где прячется коронавирус после выздоровления.