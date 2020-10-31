Коронавирусом в Украине заразились еще более 8,7 тысяч человек: статистика Минздрава на 31 октября

По состоянию на утро субботы, 31 октября, в Украине официально подтверждены 387 481 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 752 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

От COVID-19 в стране умерли уже 7 196 человек (+155 за сутки), а 158 928 пациентов (+3 902 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 75 798 человек.

Больше всего больных прибавилось в:

Киеве – 781

Донецкой области – 749

Харьковской области – 622

Львовской области – 398

Одесской области – 507

В Украине установлен рекорд. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 10342 случая;

Волынская область – 13554 случая;

Днепропетровская область – 15071 случай;

Донецкая область – 10392 случая;

Житомирская область – 14257 случаев;

Закарпатская область – 14470 случаев;

Запорожская область – 9909 случаев;

Ивано-Франковская область – 20392 случая;

Кировоградская область – 2514 случаев;

г. Киев – 37549 случаев;

Киевская область – 16464 случая;

Львовская область – 29828 случаев;

Луганская область – 3635 случаев;

Николаевская область – 7782 случая;

Одесская область – 24623 случая;

Полтавская область – 9563 случая;

Ривненская область – 19158 случаев;

Сумская область – 11750 случаев;

Тернопольская область – 20669 случаев;

Харьковская область – 36297 случаев;

Херсонская область – 3960 случаев;

Хмельницкая область – 15724 случая;

Черновицкая область – 21658 случаев;

Черкасская область – 9157 случаев;

Черниговская область –8763 случая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с понедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое деление на карантинные зоны, введенное в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.