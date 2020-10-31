Коронавирусом в Украине заразились еще более 8,7 тысяч человек: статистика Минздрава на 31 октября

По состоянию на утро субботы 31 октября, в Украине официально подтверждены 387 481 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 752 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

От COVID-19 в стране умерли уже 7 196 человек (+155 за сутки), а 158 928 пациентов (+3 902 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с понедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое деление на карантинные зоны, введенное в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.