За сутки в Украине прибавилось более тысячи больных COVID-19: статистика Минздрава на 31 июля

По состоянию на утро пятницы, 31 июля, в Украине официально подтверждены 69 884 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 090 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 693 человека (+20 за сутки), а 38 752 пациента (+598) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 33 384 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской области– 147, Ивано-Франковской области – 111 и городе Киев – 110.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2736 случаев;

Волынская область - 3783 случая;

Днепропетровская область - 1402 случая;

Донецкая область - 881 случай;

Житомирская область - 1850 случаев;

Закарпатская область - 5146 случаев;

Запорожская область - 790 случаев;

Ивано-Франковская область - 4557 случаев;

Кировоградская область - 703 случая;

г. Киев - 8241 случай;

Киевская область - 3716 случаев;

Львовская область - 9526 случаев;

Луганская область - 126 случаев;

Николаевская область - 590 случаев;

Одесская область - 3214 случаев;

Полтавская область - 440 случаев;

Ривненская область - 6024 случая;

Сумская область - 485 случаев;

Тернопольская область - 2976 случаев;

Харьковская область - 3711 случаев;

Херсонская область - 227 случаев;

Хмельницкая область - 1138 случаев;

Черновицкая область - 5875 случаев;

Черкасская область - 924 случая;

Черниговская область - 823 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 июля в центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 122 490 сообщений.

Как писал OBOZREVATEL ранее, эксперты назвали основные источники заражения коронавирусной инфекцией, которых лучше не касаться.