За сутки в Украине прибавилось более тысячи больных COVID-19: статистика Минздрава на 31 июля

За сутки в Украине прибавилось более тысячи больных COVID-19. Коллаж

По состоянию на утро пятницы, 31 июля, в Украине официально подтверждены 69 884 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 090 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 693 человека (+20 за сутки), а 38 752 пациента (+598) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, эксперты назвали основные источники заражения коронавирусной инфекцией, которых лучше не касаться.