Коронавирусом в Украине заразились более 121 тысячи: статистика Минздрава на 31 августа

Карина Бондаренко Общество 08:41, 31.08.2020 Обновлено: 08:46, 31.08.2020

По состоянию на утро понедельника, 31 августа, в Украине официально подтверждены 121 215 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 141 – обнаружен за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 557 человек (+30 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив устроил "бунт" и отказался от правил "красной зоны".

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