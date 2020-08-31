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Коронавирусом в Украине заразились более 121 тысячи: статистика Минздрава на 31 августа

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
2,8 т.
Максим Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине

Максим Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине. Коллаж

По состоянию на утро понедельника, 31 августа, в Украине официально подтверждены 121 215 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 141 – обнаружен за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 557 человек (+30 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив устроил "бунт" и отказался от правил "красной зоны".

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УкраинаКоронавирусМаксим Степанов
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