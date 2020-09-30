В Украине впервые более 4 тысяч больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 30 сентября

По состоянию на утро среды, 30 сентября, в Украине официально подтверждены 208 959 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4027 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту больных.

От COVID-19 в стране умерли уже 4129 человек (+64 за сутки), а 92 360 пациентов (+2110) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 51 229 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 29 сентября зарегистрировано в Харьковской области – 549, Донецкой области – 345, Днепропетровской области – 271, Львовской области – 265 и Киеве – 219.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6194 случая;

Волынская область – 8059 случаев;

Днепропетровская область – 5822 случая;

Донецкая область – 3477 случаев;

Житомирская область – 5923 случая;

Закарпатская область – 9819 случаев;

Запорожская область – 3995 случаев;

Ивано-Франковская область – 13700 случаев;

Кировоградская область – 1108 случаев;

г. Киев – 22778 случаев;

Киевская область – 9139 случаев;

Львовская область – 20350 случаев;

Луганская область – 1049 случаев;

Николаевская область – 3163 случая;

Одесская область – 13529 случаев;

Полтавская область – 2231 случай;

Ривненская область – 12411 случаев;

Сумская область – 4223 случая;

Тернопольская область – 13514 случаев;

Харьковская область – 18678 случаев;

Херсонская область – 1134 случая;

Хмельницкая область – 6068 случаев;

Черновицкая область – 14446 случаев;

Черкасская область – 4022 случая;

Черниговская область – 4127 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина может получить 8 миллионов доз вакцины от коронавирусной болезни бесплатно, сообщил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, ведомство ведет переговоры со всеми ведущими компаниями, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний вакцины.