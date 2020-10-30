COVID-19 в Украине впервые заразились более 8 тысяч, установлен рекорд смертей: статистика МОЗ на 30 октября

По состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждены 378 729 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8312 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 7041 человек (+173 за сутки), а 155 026 пациентов (+3394 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что в стране также установлен рекорд по количеству умерших и выздоровевших за сутки.

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 78 489 человек.

Больше всего больных прибавилось в:

Киеве – 741

Харьковской области – 659

Хмельницкой области – 521

Одесской области – 493

Донецкой области – 466

Ежедневный прирост больных в Украине. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины отменило дополнительное тестирование на коронавирус для завершения амбулаторного лечения. Также обновлены критерии госпитализации.