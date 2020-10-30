COVID-19 в Украине впервые заразились более 8 тысяч, установлен рекорд смертей: статистика МОЗ на 30 октября
Скончались от коронавируса еще 173 пациента, выздоровели – 3394
Больше всего больных обнаружили в Киеве – 741
По состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждены 378 729 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8312 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 7041 человек (+173 за сутки), а 155 026 пациентов (+3394 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Отметим, что в стране также установлен рекорд по количеству умерших и выздоровевших за сутки.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины отменило дополнительное тестирование на коронавирус для завершения амбулаторного лечения. Также обновлены критерии госпитализации.