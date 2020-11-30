Коронавирусом в Украине заразились почти 10 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 30 ноября

По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Украине официально подтверждены 732 625 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 946– обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 12 327 человек (+114 за сутки), а 345 149пациентов (+5 771 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Проведено тестирований за сутки – 31 901 (в частности методом ПЦР – 26290, методом ИФА – 5611).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

г. Киев – 70478 случаев;

Винницкая область – 17405 случаев;

Волынская область – 24135 случаев;

Днепропетровская область – 38789 случаев;

Донецкая область – 22807 случаев;

Житомирская область – 29911 случаев;

Закарпатская область – 23193 случая;

Запорожская область – 30875 случаев;

Ивано-Франковская область – 36434 случаи;

Киевская область – 37687 случаев;

Кировоградская область – 5286 случаев;

Луганская область – 6274 случая;

Львовская область – 46078 случаев;

Николаевская область – 18535 случаев;

Одесская область – 44949 случаев;

Полтавская область – 22055 случаев;

Ривненская область – 30956 случаев;

Сумская область – 28831 случай;

Тернопольская область – 27849 случаев;

Харьковская область – 55341 случай;

Херсонская область – 10149 случаев;

Хмельницкая область – 29577 случаев;

Черкасская область – 22924 случая;

Черновицкая область – 33732 случая;

Черниговская область – 18375 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Максим Степанов анонсировал проверку всех больниц Украины после трагедии с больными COVID-19 на Львовщине. Чиновник отметил, что причины трагедии установит специальная комиссия.