COVID-19 заболели еще более 700 украинцев: статистика Минздрава на 30 июня

По состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине официально подтверждены 44 334 случая коронавирусной инфекции. Из них 706 обнаружены за прошедшие сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

От COVID-19 в стране умерли уже 1159 человек (+12 за сутки), а 19 115 пациентов (+88) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, их также озвучил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 143, Закарпатской – 97, а также Ривненской – 74.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1864 случая;

Волынская область – 2368 случаев;

Днепропетровская область – 1087 случаев;

Донецкая область – 481 случай;

Житомирская область – 1404 случая;

Закарпатская область – 2889 случаев;

Запорожская область – 572 случая;

Ивано-Франковская область – 2395 случаев;

Кировоградская область – 646 случаев;

г. Киев – 5037 случаев;

Киевская область – 2585 случаев;

Львовская область – 5435 случаев;

Луганская область – 80 случаев;

Николаевская область – 444 случаев;

Одесская область – 1698 случаев;

Полтавская область – 314 случаев;

Ривненская область – 3712 случаев;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 1919 случаев;

Харьковская область – 2134 случая;

Херсонская область – 191 случай;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черновицкая область – 4801 случай;

Черкасская область – 642 случая;

Черниговская область – 536 случаев.

Статистика по коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Данные по заболеваемости с временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в статистике отсутствуют.

Министр Максим Степанов отметил, что в Украине стремительно выросло количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации – с 749 на прошлой неделе в 1410. Также по его словам, несмотря на летнюю жару, украинцы чаще стали болеть пневмонией.

Данные по заболеваемости COVID-19 в областях (covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения отправит в Китай группу экспертов для поиска источника коронавируса SARS-CoV-2.