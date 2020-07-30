Украина установила антирекорд по количеству зараженных COVID-19: статистика Минздрава на 30 июля

Карина Бондаренко Общество 08:44, 30.07.2020 Обновлено: 09:19, 30.07.2020

По состоянию на утро четверга, 30 июля, в Украине официально подтверждены 68 794 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 197 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 673 человека (+23 за сутки), а 38 154 пациента (+760) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 31 699 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в следующих областях: Львовской – 131, Ривненской – 105, Ивано-Франковской – 104 и городе Киев – 199.

Как писал OBOZREVATEL ранее, американские ученые доказали опасность бессимптомных носителей коронавируса, проанализировав результаты более 30 тыс. человек.

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