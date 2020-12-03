Коронавирусом в Украине заразились 14,5 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 3 декабря
По состоянию на утро четверга, 3 декабря, в Украине официально подтверждены 772 760 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 496 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 12 960 человек (+243 за сутки), а 384 426 пациентов (+15 372 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 75376 случаев;
Винницкая область – 17988 случаев;
Волынская область – 25121 случай;
Днепропетровская область – 40966 случаев;
Донецкая область – 24175 случаев;
Житомирская область – 30630 случаев;
Закарпатская область – 23880 случаев;
Запорожская область – 33615 случаев;
Ивано-Франковская область – 38080 случаев;
Киевская область – 40427 случаев;
Кировоградская область – 5701 случай;
Луганская область – 6610 случаев;
Львовская область – 48144 случая;
Николаевская область – 19894 случаи;
Одесская область – 47920 случаев;
Полтавская область – 23926 случаев;
Ривненская область – 32223 случая;
Сумская область – 31184 случая;
Тернопольская область – 28673 случая;
Харьковская область – 57267 случаев;
Херсонская область – 11087 случаев;
Хмельницкая область – 30943 случая;
Черкасская область – 24776 случаев;
Черновицкая область – 34432 случая;
Черниговская область – 19722 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, локдаун в Украине придется вводить, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.