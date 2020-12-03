Коронавирусом в Украине заразились 14,5 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 3 декабря

Карина Бондаренко Общество 08:14, 3.12.2020 Обновлено: 23:37, 3.12.2020

По состоянию на утро четверга, 3 декабря, в Украине официально подтверждены 772 760 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 496 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 12 960 человек (+243 за сутки), а 384 426 пациентов (+15 372 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 75376 случаев;

  • Винницкая область – 17988 случаев;

  • Волынская область – 25121 случай;

  • Днепропетровская область – 40966 случаев;

  • Донецкая область – 24175 случаев;

  • Житомирская область – 30630 случаев;

  • Закарпатская область – 23880 случаев;

  • Запорожская область – 33615 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 38080 случаев;

  • Киевская область – 40427 случаев;

  • Кировоградская область – 5701 случай;

  • Луганская область – 6610 случаев;

  • Львовская область – 48144 случая;

  • Николаевская область – 19894 случаи;

  • Одесская область – 47920 случаев;

  • Полтавская область – 23926 случаев;

  • Ривненская область – 32223 случая;

  • Сумская область – 31184 случая;

  • Тернопольская область – 28673 случая;

  • Харьковская область – 57267 случаев;

  • Херсонская область – 11087 случаев;

  • Хмельницкая область – 30943 случая;

  • Черкасская область – 24776 случаев;

  • Черновицкая область – 34432 случая;

  • Черниговская область – 19722 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, локдаун в Украине придется вводить, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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