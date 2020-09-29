Коронавирусом в Украине заболели более 3,5 тысячи за сутки: статистика Минздрава на 29 сентября

Ольга Липич Общество 08:52, 29.09.2020 Обновлено: 09:21, 29.09.2020

По состоянию на утро вторника, 29 сентября, в Украине официально подтверждено 204 932 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 627 – обнаружены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 4 065 человек (+69 в сутки), а 90 250 пациентов (+1797 в сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

COVID-19 в Украине заразились более 3,5 тысячи за сутки.
covid19.rnbo.gov.ua
Коронавирус в Украине.
covid19.rnbo.gov.ua

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