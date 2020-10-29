Коронавирус в Украине пересек отметку в 370 тысяч больных: статистика Минздрава на 29 октября

Карина Бондаренко Общество 08:39, 29.10.2020 Обновлено: 09:24, 29.10.2020

По состоянию на утро четверга, 29 октября, в Украине официально подтверждены 370 417 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7342 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 6868 человек (+113 за сутки), а 151 632 пациента (+2990 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 78 684 человек.

Больше всего больных прибавилось в:

  • Киеве – 577

  • Харьковской области – 575

  • Хмельницкой области – 478

  • Одесской области – 416

  • Львовской области – 405

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, больными коронавирусом в Украине занято 25,4 тысячи коек из возможных 52 тысяч – почти половина. Все эти люди имеют COVID-19 средней тяжести или тяжелое течение болезни.

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