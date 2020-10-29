Коронавирус в Украине пересек отметку в 370 тысяч больных: статистика Минздрава на 29 октября

По состоянию на утро четверга, 29 октября, в Украине официально подтверждены 370 417 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7342 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 6868 человек (+113 за сутки), а 151 632 пациента (+2990 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, больными коронавирусом в Украине занято 25,4 тысячи коек из возможных 52 тысяч – почти половина. Все эти люди имеют COVID-19 средней тяжести или тяжелое течение болезни.