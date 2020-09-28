Коронавирусом в Украине заразились более 200 тысяч: статистика Минздрава на 28 сентября

По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Украине официально подтверждены 201 305 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2671 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3996 человек (+37 за сутки), а 88 453 пациента (+571) полностью побороли болезнь Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых заражений зафиксировано в Харьковской области – 339, городе Киев – 328, Одесской области – 202, Тернопольской – 153, Волынской – 143, Киевской – 140, Львовской – 132, Хмельницкой – 125, Житомирской – 123.

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, с 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Согласно обновленному списку, Киев перешел в "желтую" зону. Города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".