Коронавирусом в Украине заразились еще 7,5 тысяч человек: статистика Минздрава на 28 октября

По состоянию на утро среды, 28 октября, в Украине официально подтверждены 363 075 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7474 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 6755 человек (+165 за сутки), а 148 642 пациентов (+3 306 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за неделю в период с 19 по 25 октября коронавирусом в мире заразились более 2,8 млнчеловек, что стало рекордом с начала пандемии. При этом Украина поднялась на 22-е место по количеству больных COVID-19.