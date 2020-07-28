В Украине более 900 новых заболевших COVID-19: статистика Минздрава на 28 июля

По состоянию на утро вторника, 28 июля, в Украине официально подтверждены 66 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 919 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 629 человек (+13 за сутки), а 36 744 пациентов (+622) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 26 126 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в следующих областях: Львовской – 146, Ивано-Франковской – 103, Ривненской – 83 и городе Киев – 110.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2627 случаев;

Волынская область - 3648 случаев;

Днепропетровская область - 1334 случая;

Донецкая область - 852 случая;

Житомирская область - 1744 случая;

Закарпатская область - 4940 случаев;

Запорожская область - 753 случая;

Ивано-Франковская область - 4224 случая;

Кировоградская область - 697 случаев;

г. Киев - 7800 случаев;

Киевская область - 3590 случаев;

Львовская область - 9099 случаев;

Луганская область - 121 случай;

Николаевская область - 562 случая;

Одесская область - 3031 случай;

Полтавская область - 401 случай;

Ривненская область - 5784 случая;

Сумская область - 454 случая;

Тернопольская область - 2822 случая;

Харьковская область - 3478 случаев;

Херсонская область - 221 случай;

Хмельницкая область - 1069 случаев;

Черновицкая область - 5692 случая;

Черкасская область - 906 случаев;

Черниговская область - 726 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 июля в центр поступило 1219 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 118 002 сообщения.

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