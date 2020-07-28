В Украине более 900 новых заболевших COVID-19: статистика Минздрава на 28 июля

В Украине более 900 новых заболевших COVID-19. Коллаж

По состоянию на утро вторника, 28 июля, в Украине официально подтверждены 66 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 919 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 629 человек (+13 за сутки), а 36 744 пациентов (+622) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 26 126 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в следующих областях: Львовской – 146, Ивано-Франковской – 103, Ривненской – 83 и городе Киев – 110.

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